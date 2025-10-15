Предложено ужесточить правила выплат соцпособий новым гражданам России

В России могут ужесточить правила предоставления социальной помощи мигрантам, которые получили российские паспорта.

Соответствующий проект закона разработала партия "Справедливая Россия – За правду". Как заявил лидер СРЗП Сергей Миронов, документ внесут в Госдуму 15 октября. По его словам, право на соцподдержку, маткапитал, доплаты к пенсии, выплаты социальных пособий, льготную ипотеки мигранты должны получать только по истечении 20 лет постоянного проживания в РФ со дня получения гражданства.

В законопроекте сказано, что инициатива не должна распространяться на участников специальной военной операции, граждан Белоруссии, Украины, и тех, кто получил российский паспорт в результате присоединения к РФ новых регионов, сообщают "Известия".

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть нужная рабочая сила.