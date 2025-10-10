Россия заинтересована в законопослушной иностранной рабочей силе - Путин

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть нужная рабочая сила, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам визита в Таджикистан.

"Но проблем здесь много, граждане России указывают на эти проблемы, мы должны думать в первую очередь о гражданах нашей страны. Поэтому важно, чтобы представительства МВД работали в наших странах; они будут принимать решения вместе со своими российскими коллегами", - сказал президент.

Он добавил, что хоть Россия и заинтересована в иностранцах, но это должны быть законопослушные граждане.