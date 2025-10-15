Счетная палата нашла скрытые резервы бюджета РФ на 1,5 трлн

Российский бюджет может дополнительно получить около 1,5 трлн руб. в ближайшие три года.

В 2026 году - 428 млрд, 514 млрд — в 2027-м и 584 млрд еще через год. Такова оценка Счетной палаты, которая сделала заключение на проект финансового плана. Главным источником резервов станет налог на добавленную стоимость. Минфин не учел отмену ряда льгот по уплате налога, в том числе по операциям эквайринга и процессинга, а также по сделкам с передачей прав на базы данных.

Дополнительные 52 млрд руб. могут поступить от акциза на жидкую сталь. 35 млрд принесут таможенные сборы, 452 млн — приватизация нефинансовых активов. Однако аудиторы указывают на риски недопоступлений 272 млрд руб. Основная часть связана с налогом на прибыль, который может принести на 74 млрд меньше плановых 13 трлн за три года, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство финансов России и в прошлом, и в 2025 году рассматривало возможность повышения ставки налога на прибыль для банков, но было принято решение не делать этого.