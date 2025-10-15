Стало известно о предложении ЕК расширить "стену дронов" на востоке Европы

Еврокомиссия предлагает расширить "стену дронов" на востоке Европы.

Это произошло после того, как некоторые страны заявили, что "чувствуют себя обделенными". По данным Reuters, предложение по расширению "Европейской инициативы по защите от беспилотников" включат в "дорожную карту", которую ЕК представит 16 октября.

Об инициативе рассказал комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. По его словам, предлагается создать сеть защиты от беспилотников по всей Европе, а также другие флагманские проекты в сфере обороны.

Ранее стало известно, что НАТО может ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока. Им могут разрешить открывать огонь по воздушным целям, оказавшимся внутри границ стран-участниц альянса.