14 Октября 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Со 100-летним юбилеем ветерана-астраханца поздравил Игорь Бабушкин

Игорь Бабушкин вручил ветерану Великой Отечественной войны астраханцу Дмитрию Даниловичу Яренко высшую награду региона — орден «За заслуги перед Астраханской областью».

Почетный гражданин Астрахани 10 октября отметил 100-летний юбилей. Также глава региона передал ветерану поздравления и пожелания крепкого здоровья от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Вы защищали нашу страну в юности, как сегодня это делают наши воины. Низкий вам поклон за ваш подвиг, за многолетний труд и за верность Астраханской области», — обратился к юбиляру Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В 1942 году Дмитрий Яренко 17-летним юношей отправился на фронт и прошел боевой путь от Сталинграда до Праги. В апреле 1943-го форсировал Днепр, затем был длинный путь через Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию. День Победы встретил в Чехословакии. Награждён медалями за взятие Вены и Будапешта. В декабре 1945 года из-за ранения демобилизовался.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

После войны Дмитрий Яренко работал зоотехником, отучился в школе руководящих кадров и преподавал в профтехучилище. Дмитрий Яренко является председателем Совета ветеранов 62-й Армии участников Сталинградской битвы. Он внёс большой вклад в развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание молодежи. Несмотря на почтенный возраст, ветеран известен своей активной гражданской позицией.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

«Дмитрий Данилович – один из тех, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. Мы, нынешнее поколение, многим ему обязаны. Поэтому выражаю ему благодарность и низкий поклон. В своё время он истреблял фашистов, и сегодня мы продолжаем это правое дело», – отметил ветеран СВО, финалист инициированной губернатором программы «Победоносец», замминистра соцразвития и труда Астраханской области Арсен Мутелимов.

