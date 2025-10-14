Глава КГБ Белоруссии назвал основные темы диалога с США

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель высказался об основной повестке в белорусско-американском диалоге.

По словам Тертеля, с американской стороной идет очень серьезное обсуждение вопросов у главы государства. Одной из тем стал разговор по украинской тематике. Второй трек – безопасность в регионе.

"Тоже обсуждение ситуации с американской стороной. Взаимоотношения и между, условно, странами, которые представляют основные интересы Запада, и Белоруссией. В различных сферах – политика, экономика, другие моменты. Этот диалог уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе", - цитирует Тертеля БелТА.

Ранее сегодня тема белорусско-американских отношений стала основной во время встречи президента Александра Лукашенко с премьером страны Александром Турчином, госсекретарём Совбеза Александром Вольфовичем, Тертелем и другими высокопоставленными политиками.

"С учётом наметившегося прогресса в контактах с Вашингтоном нам необходимо выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами. Это святое", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.