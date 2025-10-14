Лукашенко призвал Трампа "особо не переживать" из-за Нобелевской премии мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал американскому коллеге Дональду Трампу не переживать по поводу того, что ему в этом году не присудили Нобелевскую премию мира.

"Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.

"А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене", - добавил президент Белоруссии.

Нобелевскую премию мира - 2025 получила бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо. В первую очередь, за свои "усилия по продвижению демократии" в Венесуэле.

Напомним, Трамп заявил о своих амбициях получить эту награду сразу после возвращения в Белый дом в январе. Подтверждением этого стали его многочисленные публичные заявления и посты в соцсетях, где он перечислял "войны, которые ему удалось прекратить".