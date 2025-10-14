В Челябинской области проверят жалобу ребенка из детдома

В Челябинской области организована проверка по факту возможного нарушения прав несовершеннолетнего ребенка. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России по региону.

Сотрудники СК обратили внимание на публикацию в СМИ, в которой рассказывалось о том, что 7-летний мальчик, находящийся в учреждении для детей, что остались без попечения взрослых, просил вернуть его своей биологической матери. Ранее в отношении женщины было принято решение об ограничении родительских прав.

В ходе проверки выяснят, соблюдались ли права ребенка, оценят работу сотрудников органов профилактики и примут решение о дальнейших мерах.