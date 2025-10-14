Грохот взрыва, который слышали в разных районах Екатеринбурга, прозвучал из-за работ на карьере

Грохот, который одни жители Екатеринбурга приняли за гром, а другие за взрыв, действительно оказался взрывом, но контролируемым. На "Нижне-Исетском карьере строительного камня" недалеко от поселка Рудный велись взрывные работы.

Как сообщили в администрации Чкаловского района, работы были запланированы на сегодня, ООО "Рудный" уведомил об этом местные власти. Уральцев просят не паниковать, все под контролем.

В ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что происшествий в результате работ не зарегистрировано.

Отметим, что грохот прозвучал днем, чем сильно напугал екатеринбуржцев сразу в нескольких районах. Его можно было услышать в Юго-Западном районе, Солнечном, на Автовокзале, Ботанике и Уктусе. Часть горожан отметили, что почувствовали у себя в домах небольшую тряску, а в припаркованных автомобилях сработали сигнализации.