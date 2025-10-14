В России износ оборудования в обрабатывающих отраслях превысил 60%

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о существенном – в 60% и более – износе оборудования в обрабатывающих отраслях промышленности.

В связи с этим ключевое значение для промышленности имеет нацпроект "Средства производства и автоматизации", заявил Алиханов, выступая на правительственном часе в Госдуме, пишет ТАСС. Из критических позиций по станкам, над которыми работает Россия, – пятиосевые обрабатывающие центры, шлифовальные и зубообрабатывающие станки, а также различные важнейшие компоненты.

Каких-либо других фактов, которые помогли бы исправить ситуацию, Алиханов не привёл.