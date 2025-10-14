14 Октября 2025
в россии
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Половина детей в России живет в бедных семьях?

Новую семейную налоговую выплату в следующем году получат 7,3 млн работающих родителей, в которых растут около 11 млн детей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Эти цифры позволяют оценит долю детей, растущих в бедных семьях. Вероятно, их около половины.
В 2026 году семьям с двумя и более детьми впервые будет сделана выплата после перерасчета налога на доходы физических лиц, исходя из ставки 6%. Ее смогут получить в том случае, если у родителей двое и более детей, а среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума.

Официально бедными считаются те семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Но по причине его мизерности даже полтора таких дохода по сути являются состоянием бедности. Хотя официальным критериям это не соответствует, фактически это бедность. В таких условиях живут 7,3 млн семей. Однако Котяков сказал, что в них воспитываются около 11 млн детей, что противоречит самим требованиям к такой выплате. Ведь в каждой из таких семей минимум двое детей, а значит, общее число детей в таких семьях, где доходы ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, никак не меньше 15 млн. Так как общее число несовершеннолетних в России около 30 млн, то не менее половины из них живут в бедных семьях или лишь чуть выше уровня бедности.

Это простой расчет подтверждается и другим путем. В России около 23 млн семей с детьми, в среднем в каждой из них 1,3 ребенка. То есть 7,3 млн - это около трети. Но так как выплаты получают семьи, в которых детей гораздо больше, чем в средней семье, то и доля детей в таких семьях будет гораздо больше трети.

Цифры, озвученные властями, позволяют оценить состояние бедности по более адекватной шкале, чем та, которой оперирует официальная статистика. Согласно этой шкале, половина детей растет в условиях нищеты, бедности или очень скромных условий.

На новую выплату в 2026 году предусмотрено 119 млрд рублей, то есть в среднем на одну семью - 16 тыс. рублей. В этих цифрах тоже нестыковка, так эта сумма должна соответствовать 7% НДФЛ (6% вместо 13%). Но в таком случае средний доход семьи должен быть около 230 тыс. рублей, что выглядит явно завышенной суммой даже при наличии нескольких детей.

Теги: бедность, выплата, семьи, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

