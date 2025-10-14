В Челябинске по поручению Бастрыкина проверят нарушения теплоснабжения

Жители Челябинска жалуются на отсутствие отопления в трех многоквартирных домах. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Челябинской области.



Несмотря на начало отопительного сезона в конце сентября, квартиры остаются холодными. В помещениях образовалась сырость и плесень. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не дали результатов.