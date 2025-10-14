Посол Франции: Париж против конфискации в ЕС активов России

Париж не поддерживает никаких затей в Брюсселе по возможной конфискации российских активов, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

"По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит", - сказал он в интервью "Ведомостям".

Посол добавил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных активов России, находящихся в странах Европы, стало бы нарушением международного права и привело бы к подрыву доверия к финансовой системе. Глава государства добавил, что Европа уже заморозила российские активы на миллиарды долларов, и все доходы, поступающие от них, были использованы для финансирования "части наших усилий по Украине".