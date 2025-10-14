В Челябинске готовят новое поколение айтишников

В Челябинске студенты получают реальные ориентиры для карьеры в сфере информационных технологий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госдумы.

В рамках инициативы "Войти в АйТи может каждый", реализуемой проектом "Цифровая Россия" и digital-агентством INTEC при поддержке региональных ИТ-компаний и образовательных организаций, 50 студентов смогли познакомиться с востребованными компетенциями, определиться с практикой и получить рекомендации от HR-специалистов и практикующих IT-специалистов.

Студенты познакомились с IT-профессиями, узнали требования работодателей, а также получили практические рекомендации по построению первой карьеры и самопрезентации, что позволило им понять, какие навыки необходимы для успешного старта.

Член комитета Госдумы и федеральный координатор проекта Антон Немкин отметил, что такие инициативы помогают студентам развивать навыки и профессиональный потенциал.

По словам главы INTEC Ярослава Голуба, участие в проекте дает ребятам конкретные ориентиры для успешного старта и востребованности на рынке труда.