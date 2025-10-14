Губернатор Тюменской области проведёт "прямую линию"

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведёт прямую линию. Она начнётся в 17.00 28 октября.

"В моих аккаунтах в социальных сетях пройдёт прямая линия. Отвечу на вопросы, которые волнуют жителей региона. Задать вопрос можно заранее – в комментариях во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также по телефону на короткий номер 122", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Схожий эфир, состоявшийся 23 октября 2024 г., посмотрели порядка 400 тыс. человек. Трансляция прямого эфира велась на 108 площадках. Для просмотра прямой линии 251 тыс. 389 человек выбрали официальные аккаунты главы региона ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. Более 142 тыс. земляков следили за прямой линией по ТВ: ОТР, Тюменское время, TVOЯ Тюмень, Тобольское время, Ишимское время. Всего прямая линия с губернатором продлилась 2 часа 18 минут. Это на 33 минуты больше, чем в 2023 г.

В 2024 г. был изменен формат: глава региона находился в студии телеканала. Часть вопросов поступало из Центра управления регионом, о них оперативно сообщала журналист "Сибинформбюро". Во время трансляции в прямой эфир вышли заместитель губернатора Сергей Шустов, глава Тюмени Максим Афанасьев, они уточнили детали по вопросам, которые задали жители. Сохранят ли формат в 2025 г., пока не ясно.