Порядка 400 000 человек посмотрели прямую линию с губернатором Александром Моором

Порядка 400 000 человек посмотрели прямую линию с губернатором Александром Моором, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Трансляция прямого эфира велась на 108 площадках. Для просмотра прямой линии 251 389 человек выбрали официальные аккаунты главы региона ВКонтакте, Одноклассники, Telegram. Более 142 тысяч земляков следили за прямой линией по ТВ: ОТР, Тюменское время, TVOЯ Тюмень, Тобольское время, Ишимское время.

Всего прямая линия с губернатором продлилась 2 часа 18 минут. Это на 33 минуты больше, чем в 2023 году.

В этом году был изменен формат: глава региона находился в студии телеканала. Часть вопросов поступало из Центра управления регионом, о них оперативно сообщала журналист "Сибинформбюро". В ходе трансляции в прямой эфир вышли заместитель губернатора Сергей Шустов, глава Тюмени Максим Афанасьев, они уточнили детали по вопросам, которые задали жители.

"В этот раз от вас поступило свыше 1600 вопросов. Ответил на самые злободневные. Подробно рассказал о наших планах по строительству школ, детских садов, дорог, поликлиник и ФАПов, объектов спорта. Были вопросы от родственников военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Напомнил о существующих и новых мерах поддержки. Например, с будущего года вместо положенного земельного участка ветераны СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги, смогут выбрать альтернативную социальную выплату. Это свыше 1,36 млн рублей. Прозвучала тема КРТ. Земляки пожаловались, что суммы, которые предлагает застройщик за сносимое жилье, не всегда адекватны. Понятно, что строители действуют в рамках закона и в случае, когда стороны не могут договориться, надо обращаться в суд. Но в некоторых ситуациях нужен индивидуальный подход. Особенно, когда речь идет о многодетных семьях. По итогам эфира дал несколько поручений своим заместителям и главам Тюмени и Тюменского района", - прокомментировал Александр Моор.

Главе Тюмени Максиму Афанасьеву Моор поручил проанализировать поступившие на прямую линию обращения, касающиеся работы городского общественного транспорта, и увеличить количество автобусов на маршрутах, где объективно подтверждается рост пассажиропотока. Заместителю губернатора Сергею Шустову разработать варианты транспортной доступности для жителей с. Беркут Ялуторовского района в связи с реконструкцией федеральной автотрассы Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, обеспечить в 2025 году, к окончанию возведения путепровода через железную дорогу в рамках реконструкции федеральной автотрассы, завершение строительства дублирующего проезда к мкр Филипповичи пос. Богандинский. При дальнейшей разработке проектной документации для реконструкции федеральных автодорог совместно с Уралуправтодором предусматривать большее количество разворотных петель рядом с прилегающими населенными пунктами. Главному управлению строительства и главе Тюменского района Ольге Зиминой губернатор поручил решить вопросы дорожной инфраструктуры в коттеджном п. Перевалово, обсудив возможные варианты с собственниками жилья с учетом безопасности и комфорта жителей.