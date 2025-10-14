Microsoft прекращает поддержку Windows 10

14 октября 2025 года прекращается поддержка операционной системы Windows 10 от корпорации Microsoft.

В компании заявили, что с этого момента больше не будут предоставляться: техническая помощь, обновления для системы безопасности и обновления компонентов. Уже установленная система продолжит работать.

В Microsoft указали, что продолжать использовать Windows 10 после 14 октября опасно, поскольку без обновлений повышается риск заражения вредоносным программным обеспечением. Рекомендуется перейти на Windows 11.

Ранее стало известно, что Microsoft ограничит российским компаниям доступ к ряду облачных сервисов.