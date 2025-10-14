Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в бюджет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Как сообщил Минфин, Счетная палата и все профильные думские комитеты также поддержали принятие проекта закона. Министр финансов Антон Силуанов, представляя проект, указал, что предлагаемые поправки соответствуют текущей макроэкономической ситуации и приоритетам социально-экономической политики. Важно сосредоточить ресурсы на реализации ряда ключевых направлений, включая обеспечение обороны и безопасности.

По словам главы Минфина, ипотека и обеспечение потребностей семей с детьми являются приоритетом в предложениях по уточнению ассигнований в текущем году. Отмечается, что министерство дополнительно выделит около 240 млрд руб. на семейную, дальневосточную и льготную ипотеки.

Часть средств направят на улучшение и ремонт дорог, обновление общественного транспорта, разовые выплаты медработникам, которые переезжают в населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек.

Силуанов подчеркнул, что в рамках бюджетного правила объем расходов остается неизменным, но увеличивается дефицит бюджета. Это позволяет выполнять все обязательства и решать новые задачи, используя дополнительные заимствования на финансовом рынке.

По итогам текущего года Минфин планирует направить дополнительные нефтегазовые доходы в размере 78 млрд руб. в Фонд национального благосостояния, который на конец года будет оцениваться в 13,6 трлн руб., сообщают "Ведомости".

Напомним, дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев, согласно оценке Минфина, составил 3,78 трлн руб. Это на 4,36 трлн руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года.