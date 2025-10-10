Дефицит бюджета РФ за девять месяцев достиг 3,78 трлн рублей

В России дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев, согласно оценке Минфина, составил 3,78 трлн руб.

Это на 4,36 трлн руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доходы бюджета за январь-сентябрь составили 26,9 трлн руб., что на 2,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, расходы — 30,7 трлн руб., что на 19,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. По данным ведомства, дефицит бюджета в этом году ожидается на уровне 2,6% ВВП.

Нефтегазовые доходы за указанный период составили 6,6 трлн руб., что на 20,6% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. Это связано со снижением стоимости средней цены на углеводороды, указал Минфин. В проекте бюджета на 2026–2028 годы предусмотрено постепенное снижение базовой цены на нефть до $55 за баррель к 2030 году, сообщает Forbes.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму бюджет на 2026 год. Он будет дефицитным, затыкать дыру планируется за счет повышения налогов. Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что повышение НДС с 20% до 22% "позволяет отказаться от негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета".