Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился

Конфликт в секторе Газа закончился, заявил президент США Дональд Трамп.

"Война окончена", - сказал он в израильском парламенте (кнессете).

Глава Белого дома также сообщил, что палестинское движение ХАМАС согласилось выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.

Cегодня представители Красного Креста получили вторую группу израильских заложников - 13 человек, пишет РИА Новости. Утром Израиль получил группу из семи человек. Тела погибших передадут позже. Тель-Авив также начал отпускать из тюрем палестинцев.

Всего должны быть освобождены 1966 заключенных.