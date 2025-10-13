Минэкологии Казахстана: Дуров не нарушил закон, искупавшись в нацпарке "Көлсай көлдері"

В министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана высказались о купании основателя Telegram Павла Дурова в национальном парке "Көлсай көлдері" в Алматинской области.

Проведено служебное расследование. После него стало известно, что на месте возле озера Кольсай-2 отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание. В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории.

Вместе с тем, видеоматериал, опубликованный в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 млн подписчиков, носил имиджевый характер, и стал демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории. Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны.