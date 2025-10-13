МВД Казахстана зарегистрировало материалы о купании Дурова в охраняемом озере

МВД Казахстана зарегистрировало материалы по факту купания основателя Telegram Павла Дурова в охраняемом Кольсайском озере. Они переданы министерству экологии, уполномоченному рассматривать подобные нарушения.

7 октября Дуров опубликовал в мессенджере видео своего купания в заповедном озере Кольсай – в горах недалеко от Иссык-Куля. При этом пользователи из Казахстана отметили, что купание в Кольсайских озерах запрещено, как и рыбалка, поскольку они находятся на территории национального парка.

В администрации национального природного парка "Кольсайские озера" сообщили РИА Новости, что по факту купания Дурова в запрещенной зоне начато служебное расследование. В отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка, будут приняты дисциплинарные меры.