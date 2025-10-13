В Кунашакском районе задержан браконьер за убийство лося

В Кунашакском районе Челябинской области сотрудниками полиции был задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в незаконной охоте на лося.Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, браконьер выехал на личном автомобиле в лесной массив вблизи озера Теренкуль, где произвел прицельный выстрел и убил животное. Вместе со знакомым он приступил к разделке туши. Во время этого их обнаружил охотничий инспектор, который вызвал сотрудников полиции.

В ночь на 11 октября 2022 года мужчина был задержан. В ходе обыска у него изъяты охотничье ружье "Вепрь", патроны, нож, топор и туша лося. Причиненный ущерб Министерству экологии Челябинской области оценен в 80 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полиция продолжает расследование.