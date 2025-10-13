Путин и Уиткофф пять часов обсуждали "много интересных вещей"

В Москве прошли переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Они обсудили "много интересных вещей".

Сегодня президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.

"Через пять часов он (Уиткофф) вышел, и я спросил: "Что вы обсуждали пять часов?!". Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей", - приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные во время выступления в парламенте Израиля.

Иных деталей президент США не привёл.