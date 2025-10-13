Депутаты предложили провести опрос о дизайне 500-рублевой купюры

Центробанку предложили провести опрос о том, нужно ли вообще менять дизайн банкноты в 500 рублей. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой.

Голосование стартовало 1 октября, на накануне ЦБ объявил о его отмене из-за накрутки голосов. Кузнецова подчеркивает, что раскалывать общество не нужно. А это голосование породило настоящее противостояние внутри общества, что в текущих условиях неприемлемо. Она призвала ЦБ включить в опрос пункт, нужно ли вообще менять дизайн банкноты.

"Возможно, большинство людей устраивает сегодняшнее изображение... Если решение менять изображение все же будет принято, то важно найти варианты, объединяющие всех нас!" - написала Кузнецова.

На новой банкноте планируется разместить символы Северо-Кавказского федерального округа. В РПЦ недавно заявили, что решение убрать с банкноты Соловецкий монастырь плохое. Руководитель Молодежного отдела Ставропольской епархии РПЦ Альвиан Тхелидзе накануне написал, что если в голосовании не включат вариант оставить Соловки, то это будет "голосование за то, каким образом убрать монастырь, убрать христианскую символику".