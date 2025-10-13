Пенсионер из Перми взыскал с банка более миллиона после кражи денег через фишинговый сайт

Пермский пенсионер через суд взыскал с банка "Уралсиб" более 1 млн рублей после того, как мошенники похитили его сбережения через фишинговый сайт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда. Исковые требования были удовлетворены Дзержинским районным судом Перми.

Как установил суд, в апреле 2023 года пенсионер открыл счет в банке и перевел на него 510 тысяч рублей. Поскольку мобильного приложения для iOS у кредитной организации не было, клиент использовал веб-версию личного кабинета. При попытке перевода денег супруге мужчина через поисковую систему попал на сайт-двойник, который оказался точной копией официального ресурса банка. После ввода учетных данных со счета начались несанкционированные списания.

Представитель банка в суде просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на отсутствие доказательств нарушений со стороны кредитной организации. Однако суд установил, что фишинговый сайт был практически неотличим от оригинального, и подчеркнул, что банк обязан предоставлять услуги, безопасность которых гарантирована для рядового потребителя, не обладающего специальными знаниями.

Суд взыскал с банка "Уралсиб" в пользу пенсионера 336 617 рублей 85 копеек утраченных средств, такую же сумму неустойки, 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 351 617 рублей 85 копеек. Решение пока не вступило в законную силу - от банка поступила апелляционная жалоба.