В Москве сторонник ИГ* планировал подорвать высокопоставленного военного

В Москве предотвращён теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России. Его организовали украинские спецслужбы и главари международной террористической организации Исламское государство*.

В столице России задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии – непосредственный исполнитель теракта. Иностранца завербовал в интересах украинских спецслужб функционер ИГ* 46-летний Саидакбар Гуломов, объявленный в России и Узбекистане в международный розыск.

По заданию украинских "кураторов" Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя. Он обеспечил его, в частности, взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые были нелегально заброшены в Россию с Украины с помощью беспилотника.

Преступление планировали совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами взрывного устройства позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 м. Должен был погибнуть и сам исполнитель. По данным ФСБ России, Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой.

Задержанные граждане России причастны к администрированию абонентских терминалов пропуска трафика, так называемых SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских кол-центров на территории России. Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств", сообщает центр общественных связей ФСБ России.

* Запрещённая в России террористическая организация