В Госдуме хотят ввести примирительную процедуру при разводе

При разводе нужно сделать обязательной примирительную процедуру, особенно если у супругов есть дети. Об этом заявила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Людей, которые этим занимаются, называют медиаторами.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести обязательную медиацию при разводе. По его мнению, это иногда помогает сохранить семью. Буцкая поддерживает эту позицию. По разным данным, до половины таких процедур заканчиваются успехом. Это большой потенциал для страны, считает депутат.

"У нас глобальная задача, чтобы разводов стало меньше, а крепких семей стало больше", — сказала она.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что законопроект об оказании психологических услуг при расторжении брака доработают с учетом замечаний. Он был внесен в конце 2024 года и пока не рассматривался. Сейчас суд при расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов вправе назначить им срок для примирения в пределах трех месяцев. Законопроект же вводит обязанность суда применить эту меру, если есть несовершеннолетние дети. Но в законопроект введут и медиацию.

Несмотря на декларативную поддержку ценности семьи и брака, количество разводов в России огромно и губительно сказывается на демографии. Распадается около трех четвертей всех браков.