"Уральские авиалинии" на сутки перенесли рейс из Сургута в Уфу

Пассажиры "Уральских авиалиний" вынуждены прождать лишние сутки из-за переноса рейса по направлению "Сургут - Уфа". Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло сургутского аэропорта.

Рейс У69072, запланированный на 13 октября в 10.15 перенесен на следующее утро - 14 октября в 10.15.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, это нерегулярный рейс и обновленное расписание было согласовано с заказчиком рейса.

Напомним, что 11 октября над Башкирией за три часа было сбито пять БПЛА. В это время аэропорт Уфы временно ограничивал прием и выпуск самолетов.