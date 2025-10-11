Над Башкирией за три часа сбиты пять беспилотников
Над Башкортостаном сбиты бесплиотники.
Это случилось сегодня, 11 октября. За три часа, с 9.00 до 12.00, сбиты пять БПЛА, сообщает Минобороны России.
О разрушениях не сообщается.
Теги: Башкортостан, БПЛА
