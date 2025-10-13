Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставку ракет Tomahawk Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине.

"Возможно, я поговорю с ним", - заявил Трамп журналистам.

"Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk", - цитирует его РИА Новости.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты. Между тем, военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты, даже если их передадут.