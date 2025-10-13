В Донецке дотла сгорел крупнейший гипермаркет

Гипермаркет "Сигма-ленд" (бывший "Ашан") в Донецке полностью уничтожен из-за пожара, который возник в результате ударов украинских дронов вечером 11 октября. Огромное пламя было видно за много километров.

Гипермаркет расположен на северо-восточной окраине города, считающейся почти безопасной в отношении ракетных обстрелов. Украинские боевики использовали тяжелые ударные дроны с поражающими элементами в виде шариков, чтобы сделать как можно больше жертв. К счастью, никто не пострадал, так как торговый центр к тому времени закрылся. По этой причине охранники успели покинуть помещение вскоре после возгорания.

Днем того же дня украинские дроны ударили по Парку кованых фигур в самом центре Донецка. По счастливой случайности, тоже обошлось без пострадавших.

В Горловке же боевикам удалось атаковать дроном автобус, пострадали шесть человек. Мэр города Иван Приходько сообщил о тяжелейшем ранении хирурга городской больницы №2, которому оторвало руку и ногу. Тяжелые травмы получил 15-летний подросток.