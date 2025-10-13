13 Октября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России уменьшилось количество лифтов, установленных в жилых домах

В 2025 г. в жилых домах городов России установят меньше лифтов. Падение составит 10% год к году до 40 тыс. единиц.

Это меньше, чем в 2019-21 и 2023-24 гг., и близко к результату сложного для рынка 2022 г., когда было установлено всего 39,7 тыс. лифтов. При этом региональные власти существенно сократили закупки лифтов для замены в многоквартирных домах оборудования, служившего больше 25 лет. Кроме того, высокие ипотечные ставки и исчерпание эффекта льготных программ снизили спрос на новое жильё, это ведет к уменьшению заказов лифтов, пишет "Ъ".

Отметим, в ноябре 2024 г. министерство строительства и ЖКХ России собиралось продлить до февраля 2030 г. срок работы расположенных в жилых домах лифтов, которые уже включены в программу капитального ремонта. Минстрою легче пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать, тем более, до 2030 г. на это потребуется 400 млрд руб. Учитывая большой объём работы, министерство предлагало внести поправки в действующее регулирование – продлить срок действия этих лифтов на пять лет. В программу включены 575 тыс. лифтов. У 64 тыс. из них срок годности истёк в феврале 2025 г., ещё у 56 тыс. это случится в ближайшие несколько лет.

Теги: Россия, лифты, устанвока


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.11.2024 10:30 Мск Ремонт и замену лифтов хотят переложить на жильцов
Ранее 08.11.2024 09:00 Мск Минстрой захотел продлить срок работы старых лифтов

