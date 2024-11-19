Ремонт и замену лифтов хотят переложить на жильцов

Озвучены детали разработанных Минстроем России поправок к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт. Речь идет о новациях, которые планируется ввести в 2025 г.

Предлагается с будущего года сделать процедуру начисления взносов дифференцированной. Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше тех, кто живет в домах без лифтов. Средняя сумма взноса на капремонт составляет 12,6 руб. за "квадрат", что примерно вдвое меньше экономически обоснованного тарифа, и для успешной реализации программы капремонта необходимо довести его до реальных показателей, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Заявление прозвучало на фоне того, что министерство строительства и ЖКХ России может продлить до февраля 2030 г. срок работы расположенных в жилых домах лифтов, которые уже включены в программу капитального ремонта. Минстрою легче пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать, тем более, до 2030 г. на это потребуется 400 млрд руб. Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование – продлить срок действия этих лифтов на пять лет. В программу включены 575 тыс. лифтов. У 64 тыс. из них срок годности истекает в феврале 2025 г., еще у 56 тыс. – в ближайшие пять лет.