В Тель-Авиве тысячи людей ожидают освобождения заложников ХАМАС

Тысячи израильтян собрались рано утром в центре Тель-Авива в ожидании освобождения заложников, которые больше двух лет провели в плену в секторе Газа. Об этом сообщили в организации Форум семей заложников, пишет РИА Новости.

Похищенных после освобождения должны доставить на базу “Реим” на юге Израиля, передала гостелерадиокомпания Kan.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых пленников, которых планируется сегодня освободить. Среди них - уроженец Донбасса Максим Харкин. Власти Израиля сообщили родным заложников, что их начнут освобождать с 4:00 до 6:00 по местному времени.

Ранее армия Израиля перестала наносить авиаудары по территории сектора Газа. Это произошло после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.