Израиль прекратил удары по Газе после одобрения прекращения огня

Армия Израиля перестала наносить авиаудары по территории сектора Газа, сообщает Al Jazeera.

По информации катарского телеканала, удары прекратились после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.

Правительство Израиля одобрило заключение перемирия с ХАМАС, хотя и не единогласно. Решающее заседание кабинета министров под председательством Биньямина Нетаньяху состоялось с опозданием. Около часа ночи по местному времени решение было принято. Министры Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич, Орит Штрук, Ицхак Вассерлауф и Амихай Элияху проголосовали против соглашения с ХАМАС.

Накануне вечером официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином Израиля этих договоренностей, пишет ТАСС.