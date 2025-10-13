Над Россией сбиты 103 беспилотника
Над различными регионами России сбиты 103 беспилотника.
Больше всего - 40 - сбиты над Крымом. Меньше всего - над Белгородской областью и Калмыкией, сообщает Минобороны России.
О разрушениях не говорится.
09:08 мск.Зеленский расформировал подразделение БПЛА после показаний командира против него
09:05 мск.ХК "Автомобилист" отправился на выезд без шести игроков основного состава
08:55 мск.Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставку ракет Tomahawk Киеву
08:51 мск.ЕС запустил биометрическую систему для контроля въезда
08:45 мск.Первый снег накрыл Москву
08:33 мск.В Донецке дотла сгорел крупнейший гипермаркет
08:30 мск.В России уменьшилось количество лифтов, установленных в жилых домах
08:17 мск.В Нижнем Тагиле врачу вынесли приговор за смерть пациентки на операционном столе
08:17 мск.Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за удар фельдшера "скорой"
08:03 мск.В Тель-Авиве тысячи людей ожидают освобождения заложников ХАМАС
07:56 мск.БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии
07:45 мск.Над Россией сбиты 103 беспилотника
05:03 мск.Треть студентов хотели бы самостоятельно выбирать дисциплины для обучения
04:09 мск.Стало известно о рекордной просрочке россиян за ипотеку
03:09 мск.Нет вакцины: россияне не могут привить детей от ветрянки
03:01 мск.В России растет доля проблемных кредитов на покупку квартир в ипотеку
02:29 мск.В России быстро растет заболеваемость ветрянкой
02:04 мск.Лимиты на количество банковских карт могут заработать с декабря
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Над различными регионами России сбиты 103 беспилотника.
Больше всего - 40 - сбиты над Крымом. Меньше всего - над Белгородской областью и Калмыкией, сообщает Минобороны России.
О разрушениях не говорится.
Теги: БПЛА, беспилотник, Минобороны
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142 г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта — это личное мнение посетителей сайта.
Все материалы сайта находятся в открытом доступе.