Стало известно о рекордной просрочке россиян за ипотеку

В августе текущего года объем просроченной задолженности по жилищным кредитам достиг максимальных значений за всю историю существования таких программ в стране (156,9 млрд руб.).

Таковы данные аналитического центра "Движение.ру", который изучил отчетность Банка России. При этом объем просроченной задолженности по всем жилищным кредитам превысил рекордные 170 млрд руб.

По словам аналитиков, если рассматривать средний показатель просроченной задолженности помесячно за периоды с января по август каждого года начиная с 2018-го, то в 2025 году в абсолютном денежном выражении он практически удвоился относительно 2024-го (+90,89%), сообщают "Известия".

Кроме того, в России доля проблемных кредитов на покупку квартир в ипотеку с начала года выросла на 0,6 п.п. и на 1 сентября составила 1,6%. Показатель начал ухудшаться с конца 2024 года. Ситуация связана с вызреванием кредитов, выданных во время ажиотажного спроса на массовую льготную ипотеку гражданам с высокой долговой нагрузкой.