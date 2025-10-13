Израильских заложников в секторе Газа начнут освобождать в ближайшие часы

Боевики начнут освобождать израильских заложников из плена в секторе Газа рано утром 13 октября.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на кабинет главы правительства Израиля. Власти Израиля сообщили родным заложников, что их начнут освобождать с 4:00 до 6:00 по местному времени.

Ранее армия Израиля перестала наносить авиаудары по территории сектора Газа. Это произошло после одобрения правительством еврейского государства соглашения о прекращении огня.