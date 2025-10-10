В зоне СВО погиб бывший мэр из Пермского края

В зоне СВО погиб бывший глава Култаево Андрей Щекалев. Информация об этом появилась в социальной сети ВКонтакте в группе "Подслушано Култаево", передает корреспондент Накануне.RU.

Прощание с Щекалевым состоится 14 октября, в 11.00 часов в КДЦ села Култаево по адресу: с.Култаево, ул. Романа Кашина, 89.

Напомним, Андрей Щекалев в 2012 году был привлечен к ответственности. Ему были инкриминированы многочисленные случаи мошенничества и получение взяток - всего сообщалось о 80 преступлениях. Решением суда он был отправлен в СИЗО, но затем освобожден под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся от суда, его объявили в федеральный розыск, а в декабре того же года заочно приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима. Осужденный скрывался больше семи лет, пока не был задержан в Феодосии.

Андрей Щекалев был отправлен в колонию, а в июне 2023 года смог добиться отмены приговора в кассации. Свою вину он признал лишь частично - признался только в одном преступлении, связанном с хищением имущества ООО "Стин". В ходе нового рассмотрения дела наказание ему было сокращено до 7,5 лет колонии строгого режима. Для отбытия срока экс-глава был отправлен в одну из колоний в Соликамске. Находясь в исправительном учреждении, в августе 2024 года он заключил контракт с Минобороны, после чего отправился в зону боевых действий.