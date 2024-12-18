Бывший мэр в Прикамье, отбывавший наказание за совершение 80 преступлений, заключил контракт с Минобороны

Бывший глава Култаевского поселения Андрей Щекалев, отбывавший наказание за совершение 80 преступлений, заключил контракт с Минобороны и отправился на фронт, сообщает "Ъ-Прикамье"

Щекалев был привлечен к ответственности еще в 2012 году, ему были инкриминированы многочисленные случаи мошенничества и получение взяток. Решением суда он был отправлен в СИЗО, но затем освобожден под залог. Весной 2015 года Щекалев скрылся от суда, его объявили в федеральный розыск, а в декабре того же года заочно приговорили к 11,5 годам колонии строгого режима. Осужденный скрывался больше семи лет, пока не был задержан в Феодосии.

Андрей Щекалев был отправлен в колонию, а в июне прошлого года смог добиться отмены приговора в кассации. Свою вину он признал лишь частично - признался только в одном преступлении, связанном с хищением имущества ООО "Стин". В ходе нового рассмотрения дела наказание ему было сокращено до 7,5 лет колонии строгого режима. Для отбытия срока экс-глава был отправлен в одну из колоний в Соликамске. Находясь в исправительном учреждении, в августе этого года он заключил контракт с Минобороны, после чего отправился в зону боевых действий.