МО России сообщило об ударе по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики, питающие предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ.

В сводке министерства уточняется, что атака стала ответом на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России.

Массированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными БПЛА.

Минувшей ночью в Киеве произошла серия взрывов. Мэр Виталий Кличко сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города. Власти города также заявили о перебоях в работе киевского метрополитена, движении пригородных поездов, троллейбусов и трамваев.

СМИ пишут, что ВС России ударом вывели из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об ударе РФ по Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС).