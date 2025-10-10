СМИ: В Петербурге задержали главу Центра управления регионом

В Санкт-Петербурге по делу о растратах задержали главу Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину и заместителя генерального директора канала "Санкт-Петербург" Сергея Сырова, сообщает издание MR7 со ссылкой на собственные источники. По их данным, задержание проводили сотрудники УФСБ и провели его во время выхода фигурантов из здания Заксобрания города.

ЦУР северной столицы Никитина возглавляет с 2020 года. ЦУРы – финансируемые за счет бюджетных средств госструктуры, созданные для "оперативного реагирования на обращения и жалобы граждан, а также для мониторинга и анализа ситуации в регионе". ЦУРы отслеживают информацию в социальных сетях, средствах массовой информации и на других открытых ресурсах, выявляя проблемы и передавая их в соответствующие органы власти для решения. Они также обеспечивают обратную связь с гражданами, информируя их о статусе решения их вопросов.

Никитина ранее фигурировала в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, его признали тогда виновным в вымогательстве и хранении наркотиков. Жертвой Горбунова, как постановил суд, был Александр Малькевич – экс-руководитель телеканала "Санкт-Петербург".

Также сообщается о еще одном задержанном, который также может быть фигурантом дела – блогере Николае Камневе. Вот что о нем пишет MR7: "В середине 2010-х его называли пиарщиком на тот момент вице-губернатора Игоря Албина. В 2018-м Камнев был назначен на пост директора городского интернет-телеканала "Город+", сменив на этом посту Евгению Никитину (ранее Евгению Альтфельд — пресс-секретаря губернатора Валентины Матвиенко)".