"Уралкалий" открыл новый спортивный центр единоборств в Соликамске

"Уралкалий" открыл новый спортивный центр единоборств в Соликамске, который предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по спортивной борьбе, самбо, ММА, боксу, кикбоксингу, а также подготовки в тренажерном зале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава администрации Соликамского муниципального округа Александр Русанов, генеральный директор "Уралкалия" Виталий Лаук, заместитель директора по взаимодействию с органами власти "Уралкалия" Эдуард Аветисян, заместитель генерального директора — директор по безопасности "Уралкалия" Андрей Силаев, заслуженный мастер спорта по самбо, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Кирилл Сидельников.

В центре площадью около 1 400 кв. м. разместились залы для единоборств, оборудован тренажерный зал и центр восстановительной медицины. Сотрудникам Компании будет предоставлена скидка на посещение тренировок. В спортзалах смогут тренироваться дети с 10 лет, профессиональные спортсмены и жители Верхнекамья. Для детей, занимающихся в спортивных секциях и участвующих в соревнованиях, занятия будут проходить на бесплатной основе.

"Уралкалий" на протяжении многих лет демонстрирует пример высокой социальной ответственности. Открытие нового спортивного центра — это значимое событие для Соликамского муниципального округа. Центр предоставляет современные условия для тренировок и развития жителей округа, формирует новые возможности для молодежи в спорте и является местом, где каждый может найти занятие по душе", - заявил глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.

По словам гендиректора "Уралкалий" Виталия Лаука, "Уралкалий" поддерживает спорт в городах присутствия и заинтересован в появлении новой социальной инфраструктуры.

"Открытие спортивного центра единоборств в Соликамске — важный шаг в популяризации здорового образа жизни и развитии профессионального спорта. Сотрудники Компании теперь могут заниматься спортом в современных условиях, а профессиональные спортсмены тренироваться на высоком уровне, используя передовое оборудование. Центр станет пространством для развития спортивного потенциала, подготовки чемпионов и продвижения здорового образа жизни среди детей, молодежи и жителей округа, - отметил он.