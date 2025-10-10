Воспитанники и сотрудники астраханского центра «Юность» изготовили и передали на фронт еще 500 окопных свечей

Специальные свечи для бойцов СВО астраханские активисты мастерят из парафина, картона и консервных банок. Приобрести необходимые материалы помогают неравнодушные жители города Нариманов Астраханской области. Окопные свечи горят около 5-7 часов, давая свет и тепло. Её можно погасить и зажечь заново.

«Мы передаём частицу своего труда и тепла нашим бойцам, которые защищают нашу Родину», – отметила воспитанница центра Диляра.

Присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф. Региональная единовременная выплата в Астраханской области на сегодняшний день — 1,6 млн рублей, федеральная — 400 тысяч рублей.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.