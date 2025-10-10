Губернатор Астраханской области и начальник таможни обсудили программу реконструкции пункта пропуска на границе с Казахстаном

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и начальник Астраханской таможни Андрей Онипко накануне на рабочей встрече рассмотрели комплекс вопросов, направленных на развитие приграничной инфраструктуры и укрепление кадрового потенциала региона. Ключевыми темами стали работа многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Караузек» и открытие таможенного класса в школе № 45.

Особое внимание было уделено возросшей нагрузке на МАПП «Караузек». При проектной мощности в 250 машин в сутки, фактический трафик достигает 500, а в пиковые периоды — 600 грузовиков.

Для решения этого вопроса губернатор и начальник таможни обсудили реконструкцию пункта пропуска мощностью до 2000 транспортных средств в сутки. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Это позволит обустроить дополнительную досмотровую площадку для одновременного размещения 8-10 грузовых автомобилей.

Участники встречи отметили успешный старт образовательного проекта: 1 сентября 2025 года на базе астраханской школы № 45 был открыт первый в Южном федеральном округе профильный таможенный класс.

«Открытие профильного класса – это стратегическая инвестиция в будущее. Школьники получат углубленные знания, познакомятся с профессией, и мы надеемся, что многие из них свяжут свою судьбу со службой в таможенных органах, останутся в нашем регионе», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Занятия в профильном классе проводят сотрудники таможенной службы. Образовательная программа включает выездные экскурсии на таможенные посты, в профильные музеи и участие в совместных патриотических мероприятиях.