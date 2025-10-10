Для собачьих площадок в Госдуме предложили новый стандарт

Для собачьих площадок в Госдуме предложили ввести единый федеральный стандарт, предусматривающий четыре объекта на каждую тысячу жителей. Такую поправку разработали депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Евгений Марченко.

Предполагается дополнить законопроект о запрете выгуливать собак опасных пород для детей младше 16 лет и пьяных владельцев, который был принят в первом чтении 24 сентября. По мнению авторов инициативы, только такие стандарты обеспечат реальное соблюдение требований к выгулу собак.

Актуальность поправок продиктована противоречием между усилением контроля за выгулом домашних животных и отсутствием необходимой инфраструктуры, пишет Марченко. Законодательство устанавливает строгие требования к выгулу собак, но органы местного самоуправления не располагают четкими нормативами для создания достаточного количества площадок. В итоге владельцы собак в правовой ловушке: требования соблюдать есть, а места для законного выгула отсутствуют. Нужно уточнять законодательство. При плотной застройке можно смягчить нормативы.

Например, в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где проживает более 500 тыс. человек, есть лишь семь площадок для выгула, но пригодны лишь две из них, отмечают депутаты.

Правительство РФ в целом поддерживает законопроект.