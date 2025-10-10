Алексей Текслер: Челябинские производители вносят весомый вклад в развитие газовой отрасли страны

Алексей Текслер в рамках работы на площадке Петербургского международного газового форума принял участие в торжественном вводе в эксплуатацию объектов Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ.

«Газпром», регионы выполнили колоссальную работу. Построено более 92 тысяч газопроводов. Около 2000 населенных пунктов получили газ. Я благодарю всю команду "Газпрома" и команду региональных властей за такую успешную работу», – сказал в приветствии участникам мероприятия Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в ходе торжественного ввода в эксплуатацию одновременно подан газ в 4000 домовладений в 25 регионах страны.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача к 2030 году обеспечить 100% техническую газификацию природным газом. Абсолютно точно эта цель к 2030 году будет достигнута», – отметил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

В рамках мероприятия, которое прошло с использованием ВКС, состоялось подключение к сети газораспределения Центра врача общей практики в деревне Казанцево Сосновского района Челябинской области.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область последовательно участвует в программе, обеспечивая подключение социально значимых объектов и жилищного фонда к сетям газораспределения.

«Газификацию и догозификацию в нашем регионе мы будем продолжать. Это важно для людей. Это свет, это тепло, это уют в доме, в квартире – то, что нужно для хорошей, комфортной жизни, здесь нет мелочей», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

Строительство газопровода в Сосновском районе завершено было в 2025 году. ФАП, в который теперь поступает голубое топливо, обслуживает 1,5 тысячи жителей муниципалитета. Этот медицинский пункт построен по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Также глава Южного Урала принял участие в торжественном запуске производств – участников Ассоциации производителей газового оборудования, который состоялся в рамках программы работы форума. Мероприятие проходило на офлайн-площадке в Санкт-Петербурге с возможностью онлайн-подключения.

Сергей Цивилев поздравил участников с открытием и сообщил, что готовится программа длительного заказа на 6, 12 и 18 лет, которая обеспечит загрузку предприятий – производителей газового специализированного оборудования перспективой стабильной работы.

Южно-уральские производители представили на площадке форума сразу несколько своих разработок.

Так, ООО «ЧСГС» (ГК «ЛД») презентовал проект «Производство редукторов для трубопроводной арматуры», осуществляемый с 2022 года. В рамках его реализации создан цех по производству редукторов, закуплено современное оборудование, введены в эксплуатацию производственные площади. Инвестиции в создание инновационной инфраструктуры в рамках проекта составили около 839 млн рублей. Создано более 60 рабочих мест, производится 3000 редукторов в месяц, до 2027 года планируется увеличить выпуск до 8000 единиц.

Напомним, что в 2024 году ГК «ЛД» подписала соглашение с губернатором Алексеем Текслером о сотрудничестве. Документ обозначил инвестирование около 1,5 млрд рублей в расширение производственных мощностей по выпуску трубопроводной арматуры.

Алексей Текслер отметил, что такие проекты усиливают промышленный потенциал области, создают рабочие места и обеспечивают импортозамещение в ключевом для страны газовом секторе.

«В Челябинской области не добывают газ, не добывают нефть, но мы по этому поводу не расстраиваемся, потому что мы один из крупнейших центров производства нефтегазового оборудования в нашей стране и у нас появилась отличная возможность вместо наших западных партнеров производить у себя все, что раньше мы не делали. Все это позволяет нефтегазовой отрасли нашей страны решать любые задачи от газификации небольших домовладений, до создания магистральных трубпроводов, которые перекачивают газ на огромные расстояния. Спасибо Министерству энергетики и компании «Газпром» за то, что нас поддерживают», – подчеркнул Губернатор Челябинской области.

Затем Алексей Текслер осмотрел коллективный стенд Челябинской области и индивидуальные стенды предприятий на XIV Петербургском международном газовом форуме.

На коллективном стенде 6 предприятий Южного Урала представили образцы своей продукции. «ПромАрмСтрой» презентовал регулирующие осесимметричные прямоточные клапаны, востребованные в добыче газа, «РАВАНИ-РУС» – трубопроводную арматуру, «Нефть-Сервис» – инновационный модуль скоростной передачи данных, «РадиоИзотопные Приборы» – радиоизотопный плотномер УРАЛ-3 и полноразмерный макет блока гамма-источника, Завод промышленного оборудования – компрессорное оборудование, Челябинский завод трубопроводной арматуры «Армаком» – задвижки.

При этом еще более десятка компаний Челябинской области представили свою продукцию на индивидуальных стендах.

Среди них производители грузовых автомобилей и специальной техники – миасский автозавод «УРАЛ», челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал», компания «АМТ Н.В.», «Конар-Орион» (входит в контур ПГ «КОНАР»), ПГ «Метран», «АНЕКО», ГК ЛД, «ЭМИС», «АЛСО», ГК «ЭлМетро», «АМК Стандарт»,«Озёрский завод энергоустановок» (ОЗЭУ) и другие.

Алексей Текслер в ходе осмотра отметил: «Еще несколько лет назад у нас не было ни одного отдельного стенда наших производителей на ПМГФ, был один общий стенд Челябинской области. Сегодня порядка десяти наших предприятий представляют отдельные стенды, большие, масштабные. А это означает, что растет спрос на их продукцию».

Коллективный стенд Челябинской области продемонстрировал высокую локализацию производства, технологическую новизну и готовность предприятий региона закрывать потребности отрасли, с целью повышения эффективности, промышленной безопасности и технологического суверенитета России.

«Челябинская область здесь представлена пятый раз. Участников на коллективный стенд отбирали на конкурсной основе. Наша цель — показать новые компании, новые разработки, чтобы предприятия дальше выстраивали партнерство. Отрасль приборостроения Челябинской области для газовой сферы ежегодно растет», — рассказал челябинским журналистам директор Агентства международного сотрудничества (организатор коллективного стенда) Валерий Денисенко.

Справка. ПМГФ проводится уже в 14-й раз. Мероприятие, где были запущены объекты по программе развития газоснабжения и газификации, посетили 34 тысячи гостей из 54 стран.