СМИ: Трамп может наказать Норвегию, если не получит Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп может увеличить торговые пошлины в отношении Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему премию мира, пишет The Daily Telegraph.

Британское издание отмечает, что американский лидер, который открыто говорил о своем желании стать лауреатом Нобелевской премии мира, часто "наказывает тех, кто его расстраивает".

Глава Белого дома может призвать другие страны перестать закупать норвежские энергоресурсы или ограничить контакты с Осло, пишет ТАСС со ссылкой на статью.

10 октября Нобелевский комитет назовет победителя в номинации премия мира 2025. На нее претендуют 338 номинантов. Россия в настоящий момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.