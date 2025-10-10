Россия готова поддержать выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира - Кремль

Россия в настоящий момент поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее о возможном выдвижении Трампа на премию мира от Украины заявил Владимир Зеленский. Но у него есть условие: США должны поставить Киеву крылатые ракеты Tomahawk и помочь добиться прекращения огня.

О возможном выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира в течение года говорилось не раз, а журналисты и эксперты отмечали, что президент США очень не против стать лауреатом, это очень потешит его самолюбие, тем более, что по ближневосточному направлению он добился больших успехов, чем по украинскому (заключено перемирие между Израилем и ХАМАС), а это тоже может способствовать номинации.

Сегодня, 10 октября, Нобелевский комитет назовет победителя в номинации премия мира 2025. На нее претендуют 338 номинантов.